AKP'nin 'Bir Gençlik Şöleni' programında, 'Gezen Oğlak' isimli sosyal medya fenomeni Elif Akçivi de yer aldı. Akçivi programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'maket çadır' fotoğrafı hediye edildi. Akçivi'nin AKP'nin programında yer alması, akıllara geçmişte sosyal medyadan bir kullanıcıya verdiği yanıtı getirdi. Akçivi, sosyal medyadan kendisine "AKP'liyse söyle bilelim" diyen bir kişiye "Tövbe de la" yanıtını vermişti. 'ERDOĞAN'IN YANINA ÇIKARTARAK ÖDÜLLENDİRDİLER' Akçivi'nin AKP etkinliğine davet edilmesi, trol Furkan Bölükbaşı'nın sevgilisi Nisa Çaydan'dan geldi. Çaydan, “'AKP’liysen söyle engelleyelim' diye soran birine, “Tövbe de la” diyerek tiksinircesine yanıt veren şahsı, Erdoğan’ın yanında sahneye çıkartarak ödüllendirdiler" dedi. Nisa Çaydan başka bir paylaşımda ise, Elif Akçivi'nin, Erdoğan'a ödül verdiği anları sosyal medya hesaplarından paylaşmadığını öne sürdü.

