Ankara’da gerçekleştirilen 36.NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

GÜLEREK KARŞILADI

Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Erdoğan, NATO liderlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mehter marşı ve yeniçeriler eşliğinde karşılanmasını nasıl değerlendirdiklerine yönelik soruyu gülerek karşıladı.

‘BİZ YENİÇERİLERİ TANIRIZ’

Erdoğan, daha sonrasında da, "Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken 'gerçekten muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları 'biz yeniçerilerinizi tanırız' dediler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın salonda kahkahalara neden olan yanıtı aynı zamanda yoğun alkış da aldı.