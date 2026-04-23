Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, devlet erkanı Anıtkabir'de bir araya geldi. Başkentte etkili olan şiddetli yağmura rağmen resmi törenler planlandığı şekilde gerçekleştirildi.
Törenler kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Sağanak yağış altındaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
DEVLET ERKANI ATA'NIN HUZURUNDA
Milli Eğitim Bakanlığı'nın töreninin ardından, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki devlet erkanı da Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, büyük önder Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILMADI
Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl da katılmadı. Erdoğan'ın, geçtiğimiz 12 yıl boyunca süregelen Anıtkabir'deki 23 Nisan törenlerine katılmama alışkanlığını bu yıl da sürdürdü.