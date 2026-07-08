Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik Kubbe ile ilgili Erdoğan"Çelik Kubbe Projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bilek güreşidir. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde Çelik Kubbe var" dedi.

F-35 tedarikiyle ilgili de Erdoğan, İsrail ve Yunanistan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, "İki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

*Bölgemizin şu anda ne yeni bir gerilime ne yeni çatışmaya tahammülü var. İnsanlık olarak hava gibi, su gibi barışa, huzura, istikrara ihtiyaç duyuyoruz.

*Bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefike kıyasla hayli ilerdeyiz.

*Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir.

*Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO Zirve Toplantımızı başarıyla tamamladık

*(İsrail'in bölgedeki saldırıları) Kendi güvenliğini, bölgenin istikrarsızlık içinde olmasında görenler en küçük barış ışıltısını bile söndürmeye çalışıyor.

*(Rusya-Ukrayna) Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.