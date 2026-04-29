AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecindeki duruma dair konuşan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda toplantı yeter sayısının sağlanamaması, birleşimlerin sık sık kapanması nedeniyle vekillere uyarıda bulundu.

Yaşanan devamsızlık sorunu nedeniyle milletvekillerine doğrudan seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok kıymetli milletvekillerim, sizler de vatandaşlarımızla temaslarınızda görüyorsunuz. Halkımız bizden hizmet bekliyor, proje ve eser bekliyor, dertlerine derman olacak reçeteler bekliyor. Hiçbirimizin hangi sebeple olursa olsun milletin umutlarını boşa çıkarma lüksüne sahip olmadığını tekraren dile getirmek isterim. Eğer milletimiz bizi buraya kendisini temsil etmek üzere gönderdiyse, bu kutsal görevimizi bahane aramadan, engellere takılmadan, muhalefetin tuzaklarına düşmeden layıkıyla icra etmek zorundayız.

Özellikle siyaseti engel çıkarmak olarak gören ana muhalefetin Meclis'i tıkamasına, yasama faaliyetlerini engellemesine müsaade edemeyiz. Şunu lütfen unutmayın; biz bu yüce çatı altında seçim çevremizle birlikte hangi partiye gönül vermiş olursa olsun 86 milyonun tamamına hizmet etmek için varız.

Sizlerin çalışması demek Meclis'in çalışması demektir. Gerek komisyon gerekse genel kurul boyutuyla yüce Meclis'in yasama vazifesini tam ve eksiksiz bir şekilde yapmasını sağlamak iktidar partisi olarak bizim asli görevimizdir.

Sizlerden bu vazifeyi partimize ve değerlerimize yakışır biçimde en güzel ve en verimli şekilde yerine getirmenizi bekliyor, Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Meclis çalışmalarında sizlere başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum"

"Maruz kaldığımız sabotajlara rağmen 18. ayı geride bıraktık. Komisyon raporunun onaylanmasıyla daha dikkat gerektiren bir kavşağa girmiş bulunmaktayız. Cumhur İttifakı olarak bu kavşağı kazasız belasız geçme arzusundayız. Son günlerde belli çevrelerdeki kuru gürültüye kulak asmadığımız için gururluyum. 23 Nisan resepsiyonunda ifade ettiğimiz gibi, Süreç olması gerektiği gibi ilerlemektedir. Kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atmak için bu yola çıktık. Bu sürece katkı veren herkesi tarih yazacaktır, bu sürece destek verenleri de tarih unutmayacaktır. "

"KİMSE BU VEBALİ TAŞIYAMAZ"

Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış bir ihanet olacaktır. Kimse bu vebali taşıyamaz. Türkiye'nin Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleri ile kucaklaşması, ortak tarih ve gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışması tenkit edilecek değil, takdir edilecek bir politikadır. Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez, bizi kimse ayıramaz. Dostluğumuzu bozmaya kimsenin gücü yetmez. Kimseye eyvallah demeyeceğiz. Zafer marşlarımızı dostluğumuzla söylemeye devam edeceğiz.

"GERİLİM SİYASETİYLE İŞİMİZ OLMAZ"

Gerilim siyasetiyle, kutuplaştıran polemiklerle, millete faydasız sahte, sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık, olmayacağız. Rabbim ömür verdikçe milletimizin hayallerini gerçeklere dönüştürmeye devam edecek, inşallah daha nice yıllar ülkemize hizmet bahtiyarlığına nail olacağız."