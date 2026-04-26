Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde meydana gelen silahlı saldırının ardından, bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Erdoğan mesajında, "Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump başta olmak üzere kimsenin yaralanmamasını ‘sevindirici’ olarak niteleyerek şunları kaydetti:
Saldırıda, bir polis memuru yaralanmıştı. Saldırgan ise olayın ardından gözaltına alınmıştı.