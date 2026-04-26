Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde meydana gelen silahlı saldırının ardından, bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump başta olmak üzere kimsenin yaralanmamasını ‘sevindirici’ olarak niteleyerek şunları kaydetti:

"Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Saldırıda, bir polis memuru yaralanmıştı. Saldırgan ise olayın ardından gözaltına alınmıştı.