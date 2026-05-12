AKP içerisinde yaşanan tartışmaların ardından Temmuz 2024'te görevden alınan Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, bu kez Bitlis'teki konvoyu ile gündeme geldi.



Ramazan ayında Muğla'da davetli olduğu bir iftar yemeğine askeri helikopter ile katılan Memişoğlu, henüz eleştiriler unutulmadan Bitlis'te 25 araçlık konvoyu ile adeta gövde gösterisi yaptı.





GÖRENLER ERDOĞAN SANDI



Memişoğlu'nun lüks araçlarla donatılmış konvoyunu görenler, caddeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçiş yaptığını zannederken, gerçek kısa süre içerisinde ortaya çıktı.





Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Bitlis Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “1. Uluslararası Sağlık ve Tıp Bilimleri Kongresi'nde konuşmak üzere şehre ziyaret düzenleyen Memişoğlu, daha sonra Bitlis Valiliğini ziyaret etti.