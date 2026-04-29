Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Mart’ta memleketi Rize’ye yaptığı 5 günlük ziyaretinin maliyeti 30 milyon lirayı buldu, sadece koruma polislerinin yemek masrafı 13 milyon TL oldu. Çok sayıda polise toplam 22 bin 277 öğün yemek verildi.



CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, gıda alım belgelerini paylaştı ve şunları söyledi: “Rize Emniyet Müdürlüğü tarafından beş günlük ziyaret süresince görevli personele sağlanan yemek hizmeti için 12 milyon 928 bin 620 TL harcandı. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinden oluşan toplam 22 bin 277 öğün için bu bedel ödendi. Bu tutara Erdoğan’ın yanındaki personel de dahil değil.’’



'HEMŞEHRİLERİ KORURDU'



Ulaşım ve konaklama ile birlikte gezinin en az 30 milyon liraya mal olduğunu savunan Ocaklı “Rize Cumhurbaşkanının memleketi, bu kadar polis ve masraf ile kimi kimden koruyorlar’’ dedi ve şunları söyledi: “Hemşehrileri kendisini korurdu. Gıdayı da Rizeli olmayan bir őrmadan yapmışlar. Kamu kaynakları işte böyle gereksiz harcanıyor. Emekliden, işçiden tasarruf ediyorlar itibardan edemiyorlar. Bu paraya 300 bin öğrenciye yemek verilebilirdi.”



TEMSİL VE AĞIRLAMA İÇİN



18 Mart 2026 tarihli yazıda “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimizi ziyaretleri kapsamında iaşe alımı” adı altında temsil ve ağırlama için yaklaşık 12 milyon 928 bin 620 liraya mal alımı yapıldığı belgelere böyle yansıdı.