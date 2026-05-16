Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çekici ve manidar bir mesaj paylaştı. Saral, "Doğru olan yolda tek başına kalsan da yürümeye devam et" ifadelerine yer verdi.
Başdanışman Saral, son olarak görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından yaptığı açıklamaları hedef almıştı.
Ahmet Türk’ün ifadelerine çok sert bir dille karşılık veren Saral, şu uyarıda bulunmuştu:
"Bu topraklarda 'Kürdistan' diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır. Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin."