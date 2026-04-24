CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası bir görüşmeye ilişkin söylediği “Neden görüşmeyelim, görüşürüz” sözlerine yanıt verdi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için şartını açıkladı. Özel, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:



-“Bir kere hani öyle planlanan bir görüşme yok. Sayın Erdoğan'ın böyle bir görüşme arzusu varsa, o konuda bize doğrudan bir talep iletilirse elbette bu değerlendirilir. Ya da bütün siyasi partilere yönelik bir yaklaşımı olacaksa, onda da bence çok gecikmiştir.

-Bölge bu kadar zorluklar varken, İran savaşı varken, bu kadar ekonomik güçlükler varken, efendim iç cephenin güçlendirilmesi bu kadar mühimken; Cumhurbaşkanı'nın bir başına kalması, yalnızlaşması, AK Parti'nin yalnızlaşması hep kendi hataları yüzündendir. Bir kere bu hatayı fark ettilerse doğru bir şey yapıyorlar.

-Ama bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince; bizden görüşmek isteyen ve ülkenin ortak sorunlarında birlikte hareket etmek isteyenler, bize düşman hukuku uygulamaktan vazgeçecekler önce. Düşman hukuku uyguluyorlar. E şöyle bir şey olmaz yani: Sen karşındakine düşman hukukunu uygulayacaksın, uygulayacaksın... Hani şey gibi, Nazilerin Yahudilere yaptığı gibi, toplama kamplarına atacaksın -bir tanesi arkamda-, onların malına kast edeceksin, canına kast edeceksin, sonra Rus ordusu Berlin'e yaklaşınca açacaksın kapıları 'hepimiz aynı gemideyiz'. O yüzden önce düşman hukukundan vazgeçecekler

-Şimdi Sayın Erdoğan dün demiş ki; 'Ben iktidar partisiyim (son genel seçimlere göre öyle) ve ana muhalefet partisiyle elbette görüşürüm.'

'İHTİYAÇ VARSA İKİNCİ PARTİYLE ELBETTE GÖRÜŞÜRÜM'

-Ben de ülkenin birinci partisiyim, ihtiyaç varsa elbette ikinci partiyle görüşürüm.

-Ama o elinde tuttuğu yargı gücüyle, ortaya koyduğu düşman hukukundan vazgeçecek. Bu düşman hukuku yerine bir diyalog zemini ve yargının rahat bırakılması, özellikle bir partinin emrine sokulmuş yargı kolları görüntüsünden tarafsız bir yargılamaya ve tutuklu arkadaşlarımızın, aynı kendisi İBB Başkanı'yken nasıl tutuksuz yargılandıysa ve kimse evine gitmediyse, zulüm görmediyse, böyle bir yöne doğru ilerlemesi gerekir. İki parti arasındaki olabilecek diyalog zemini bundan mümkündür.

-Biz normalleşme sürecinde F-35'ler için sözümüzü söyledik. Eurofighter'lar için Avrupa'da, 'Türkiye'ye Eurofighter verin, Türkiye'nin hava savunması önemli' dedik. Türkiye'nin kritik bütün meselelerinde durmamız gereken en doğru yerde durduk. O dönemlerde millet bunu takdir ediyordu. Her şey gayet ülke için iyi gidebilecekken Erdoğan bize balta çekti arkadaşlar. O baltayı önce bir gömecek! Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir görüşme ihtiyacı varsa, biz bu fikrin sahibiyiz zaten.

-İktidarla muhalefetin, birinci partiyle ikinci partinin birbiriyle görüşmemesi AK Parti'nin fikri. Ben diyalog fikrinin, normalleşme fikrinin sahibiyim.

-Yargı kolları üzerinden seçim kazanmaya çalışmamaları gerekiyor. Türkiye'nin her meselesinde, her seferinde söylediğimiz gibi; iç cepheyi güçlendirmekte, savunma sanayisinde, Türkiye'nin dış politikasında... Hatta keşke mümkün olsa, bizim 12 sayfalık bu ekonomik krizden çıkış önerilerimizi bütün partilere götürdük, Sayın Erdoğan istiyorsa kendilerine de teklif ederiz, bunların hepsini söyleriz. Ama bu işteki beklentimiz 'düşman hukuku' yaklaşımının sona ermesidir.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonunda bir gazetecinin "Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Böyle soru sorulur mu? Bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" diye yanıt vermişti.