7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılan 36. NATO Zirvesi tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere birçok ülkenin lideri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Salı günü öğle saatlerinde Trump'ın iniş yaptığı Ankara Havalimanı'nda hazır bulunan Erdoğan, yanında tercümanı olarak Fatma Gülham Abushanab'ı getirmiş, son yıllarda devlet başkanları ile yapılan tüm görüşmelerde hazır bulunan Abushanab'ın kim olduğu sosyal medyada yeniden gündem olmuştu.

MERVE KAVAKÇI'NIN KIZI OLMASIYLA TANINIYOR

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan 21. Dönem Milletvekilleri seçiminde Faziler Partisi'nden Meclis'e girmeye hak kazanan Merve Kavakçı, Meclis kürsüsüne o dönemki mevzuatta 'yasak' olarak belirtilmesine rağmen başörtüsü ile çıkarak yemin etmek istemiş, bu durum TBMM'de büyük bir gerginliğe neden olmuştu.

Yaşanan hengamenin ardından dönemin başbakanı Bülent Ecevit, Kavakçı'ya yönelik tepki göstererek ""Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar, devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu kadına haddini bildiriniz." ifadelerini kullanmıştı.

Kavakçı, bu olaydan günler sonra 13 Mayıs 1999'da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Türk makamlarının iznini almadan Amerikan vatandaşlığına geçtiği gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkartılmış ve bu gerekçeyle de milletvekilliği düşürülmüştü.



LİYAKAT Mİ SADAKAT Mİ?



ABD'de dünyaya gelen Fatma Gülham Abushanab, eğitimini ABD'de George Mason Üniversitesi (Uluslararası İlişkiler) ve Georgetown Üniversitesi'nde (Yüksek Lisans) tamamladı.



Nitelikli bir özgeçmişe sahip olmasına rağmen Abushanab'ın Erdoğan'ın daima yanında bulunması ve resmi görüşmelere katılması Türk siyasetinde uzun zamandır tartışmalara sebep olmayı sürdürüyor.





Muhalefet, Türk devlet geleneğine göre kritik ve gizli kalması gereken uluslararası görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının/tercümanlarının bulunması ve devlet arşivine resmi tutanak işlenmesi gerektiği yönünde eleştirilerde bulunsa da Erdoğan, uzun zamandır bu tür görüşmelerde tercüman olarak Abushanab'ı kullanmaktan vazgeçmemekte.



Bu tercihte yapılan ısrar ise kamuoyunda tercüman belirlenmesindeki faktörün liyakat mi yoksa parti sadakati mi olduğunun sorgulanmasına neden olmakta.