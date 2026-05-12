Bin Ulaşım, Hırvatistan’daki bağlı ortaklığı BinBin Hrvatska’nın tasfiye edildiğini açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre tasfiye süreci tamamlanan bağlı ortaklık ticaret sicilinden terkin edildi.

DAHA ÖNCE FAALİYET RAPORUNDA AÇIKLANMIŞTI

Bin Ulaşım, Hırvatistan’da faaliyet gösteren iştirakinin tasfiye sürecine girdiğini daha önce faaliyet raporunda kamuoyuyla paylaşmıştı.

Son açıklamayla birlikte BinBin Hrvatska’nın resmi olarak faaliyetlerini sonlandırdığı kesinleşmiş oldu.

Bin Ulaşım'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketimizin bağlı ortaklıklarından ve Hırvatistan'da kurulu bulunan BinBin Hrvatska d.o.o. isimli bağlı ortaklığımızın tasfiye sürecine girdiği faaliyet raporumuzda bahsedilmişti, gelinen aşamada ilgili bağlı ortaklığımız tasfiye edilmiş ve ticaret sicilinden terkin edilmiştir."

ŞİRKET YAPISI

BinBin, ana ortağı olan 1000 Yatırımlar Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketin mülkiyet yapısında en büyük paya sahip isimler arasında Üsame Erdoğan, Kadir Can Abdik, Hüseyin Ardan Küçük ve Haris Pojata yer almaktadır. Kurucu ortaklardan Kadir Can Abdik, aynı zamanda şirketin CEO’luk görevini üstlenerek operasyonel süreçleri yönetmektedir.