Hisselerinin önemli bir bölümü devlete ait Varlık Fonu’nda bulunan GSM operatörü Turkcell, son reklam filminde dikkat çeken bir ismi oynattı. Geçen ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile parkeye çıkıp basketbol oynayan dünyaca ünlü NBA yıldızı, Shaquille O’Neal, Turkcell’in yeni reklam yüzü oldu. Ünlü oyuncunun sempatik tavırları, sosyal medyada konuşuldu.





90 MİLYON LİRA ÖDENDİ



Konuşulan diğer konu ise Shaquille O’Neal’ın reklam filmi için aldığı ücret oldu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yıldız basketbolcuya en az 2 milyon dolar (90 milyon lira) ödendiği tahmin edildi. Bu paranın yüzde 26,2’si Varlık Fonu’ndan yani halkın cebinden ödendi. THY de reklamlarında oynattığı dünya yıldızlarına milyonlarca dolar ödemişti.







