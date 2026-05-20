Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede devam eden çatışma sürecinde ateşkesin uzatılmasına yönelik kararın olumlu bir gelişme olduğunu ifade ederek, barış ve istikrarı hedefleyen girişimlere Türkiye’nin desteğinin süreceğini belirtti.

Erdoğan ayrıca Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanmasının tüm bölge açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin kesintisiz şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca yaklaşan NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının da gündeme geldiği, Türkiye’nin zirvenin başarılı geçmesi için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.