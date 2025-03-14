Forbes'un Nisan ayında açıklanacak küresel listesi öncesinde, Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi yayımlandı. Bazı isimler servetlerini artırarak dikkat çekerken, bazıları ise sıralamadaki yerini korudu. Listeye giren Eren Özmen ise merak konusu oldu. iŞTE Eren Özmen'in biyografisi...

EREN ÖZMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Eren Özmen, 1966 yılında Nevşehir’de doğmuş ve iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren bir Türk iş insanıdır. Eğitim hayatını Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdüren Özmen, Nevada Üniversitesi’nde yüksek lisans derecesi almıştır. Kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri, 2000’li yılların başında ailesiyle birlikte Sierra Nevada Corporation (SNC) adlı şirketin çoğunluk hissesini devralmasıdır.

Savunma sanayi, uzay teknolojileri ve sivil mühendislik gibi alanlarda faaliyet gösteren SNC, Özmen’in liderliğiyle büyüme kaydetmiştir. Girişimcilik alanındaki başarılarıyla iş dünyasında sağlam bir yer edinen Özmen, global arenada da dikkat çeken bir isimdir.

EREN ÖZMEN'İN SERVETİ NE KADAR?

"En Zengin 400 Kişi" listesinde yer alan Eren Özmen, 3,4 milyar dolarlık servetiyle öne çıkıyor. Bu dikkat çekici rakam, Özmen’in iş dünyasındaki başarısını ve global arenadaki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.