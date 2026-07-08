Aşkın ve çekimin şifrelerini çözmek için yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Popüler tanışma uygulamasının veri tabanından elde edilen son istatistikler, erkeklerin çevrimiçi ortamda en çok dikkatini çeken ve en sık ilk izlenimi oluşturan 6 kadın fiziksel özelliğini gün yüzüne çıkardı.

Araştırmaya göre, bu 6 spesifik özelliğe sahip kadınların dijital platformlarda erkeklerden mesaj ve yanıt alma oranları çok daha yüksek seyrediyor.

İlişki uzmanları, bu sonuçların kesinlikle evrensel bir çekim kuralı olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin, 2 insan arasındaki gerçek kimyanın asla tahmin edilemeyeceğinin altını çiziyor.

Daily Mail’de de yer bulan veriler, erkeklerin ilk bakışta neleri "popüler" bulduğuna dair ezber bozan bir tablo sunuyor. İşte erkeklerin flört uygulamalarında en çok radarına giren 6 özellik...

1. İdeal boy aralığı: 160 - 168 CM

Erkeklerin neredeyse yarısı (%46), boyu 160 ile 168 santimetre arasında olan kadınlara yoğun ilgi gösteriyor. Uzmanlar, bu durumun daha kısa veya daha uzun boylu kadınların çekici olmadığı anlamına gelmediğini, sadece flört uygulamalarındaki genel kullanıcı zevklerinde bu aralığın en popüler eşleşme dilimi olduğunu belirtiyor.

2. Mavi göz efsanesi yıkıldı: Lider kahverengi

Filmlerde, dizilerde ve şarkılarda mavi gözler her ne kadar bir güzellik ideali olarak sunulsa da dijital dünyanın gerçekleri oldukça farklı.

Araştırmaya katılan erkeklerin yaklaşık yüzde 60'ı, renkli gözlü kadınlar yerine kahverengi gözlü kadınları tercih ettiklerini beyan etti. Uzmanlar ise rengi ne olursa olsun, sıcak ve samimi bir bakışın ile kurulan göz temasının "ruhun penceresi" olarak çok daha güçlü bir izlenim bıraktığını ekliyor.

3. Esmerler sarışınlara fark attı

Popüler kültürün aksine esmer kadınlar, flört uygulamalarındaki mesaj trafiğinin açık ara lideri konumunda. Verilere göre esmer kadınlar platformdaki tüm mesajların yaklaşık yüzde 40'ını tek başına toplarken, sarışın kadınların aldığı mesaj oranı sadece yüzde 15'te kaldı.

4. "Ortalama vücut" atletik fiziğin önüne geçti

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de vücut hatlarıyla ilgili oldu. Kendini "ortalama vücut yapısına" sahip olarak tanımlayan kadınlar, belirgin ve kaslı bir atletik figüre sahip olan hemcinslerine kıyasla erkeklerden çok daha fazla etkileşim ve ilgi görüyor.

Araştırmacılar bu sonucun, gerçek güzellik standartlarının sosyal medyanın dayattığı tek tip filtrelerden çok daha çeşitli ve gerçekçi olduğunu kanıtladığını savunuyor.

5. Küçük ama dev detay: Bakımlı tırnaklar

Birçok kişi için önemsiz bir ayrıntı gibi görünse de temiz ve manikürlü tırnaklar erkeklerin radarında önemli bir yer tutuyor. Veriler, bakımlı tırnaklara sahip kadınların profillerinin çok daha hızlı fark edildiğini gösteriyor. Uzmanlara göre bakımlı tırnaklar, karşı tarafa "bu kişi kendine özen gösteriyor" mesajı veriyor ve yüksek bir özgüven simgesi olarak algılanıyor.

6. En güçlü silah: İçten bir gülümseme

Listenin en az şaşırtıcı ama en etkili maddesi ise sıcak ve içten bir tebessüm. Uzmanlar, profil fotoğrafında gülümseyen kadınların çok daha ulaşılabilir, arkadaş canlısı ve pozitif algılandığını, bunun da binlerce profil arasından sıyrılmak için en kritik anahtar olduğunu vurguluyor.