Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Chobani Stadı'nda karşılaştı.

Sözcü yazarı Erman Toroğlu Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendirdi.

'KALİTESİZ MAÇ'

Çok kötü maç, kalitesiz bir maç… Ama Fenerbahçe bu iddiasını devam ettirecek mücadeleyi yapamadı. Kante iyi oynadı. 3 poziyon yakaladılar, Ersin çıkardı.

Fenerbahçe kötü, Beşiktaş daha kötüydü. Zirvedeki 4 takıma baktığımda en iyisi Trabzonspor’du

Maçın kahramanı kaleci Ersin'di, penaltıya bir şey yapamadı ama biraz daha çabuk hareket etseydi onu da çıkarırdı.

Maç yerine sinemaya gitseydik daha iyi olurdu, daha keyifli olurdu. Hiçbir hareket güzellik yoktu"

'PENALTI DEĞİL!'

Maçın son dakikalarında verilen penaltıyı değerlendiren Toroğlu:

"Net penaltı değil, ilk görüşte aldandım ama şimdi daha dikkatli izliyorum net penaltı değil. Bence çağırmalıydı. Net gördüm penaltı değil. Fenerli futbolcu kendini atıyor. Yazık olmuş.

Önce ayağı rakibe mi geldi sonra mı geldi diye baktım fakat topa gidiyor topa da vuruyor sonra Fenerli oyuncunun ayağına geliyor. Yan çekim aldatıyor."

'BUNUN KARARINI SEN VEREMEZSİN, BENİ ÇAĞIR!'

Erman Toroğlu VAR hakemini de eleştirip şunları söyledi:

"Penaltı vermem ama beni çağır. Penaltı verebilirim ama beni çağır sen kimsin. Hikaye oradan kopuyor. Bunun hesabını kim gerecek. MHK bunun hesabını verecek.

Ben baktım benim yorumum ben hakem olsam penaltı vermem. Sahada bunu atlayabilirim ama sen çağır. Bunu çağırmamak büyük hata hakem karar versin sen verme.

VAR odalarında bir şeyler oluyor demektir. Benim kafama şüphe sokuyorsun. Sen veremezsin karar. Sen verirsen bir sakatlık var. VAR'ın bun çağırmaması sakatlık. Bir halt var orada."

Toroğlu'nun ilk yarı değerlendirmesi şu şekildeydi:

'KONTROLSÜZ MAÇ OYNANIYOR'

“Dünkü Galatasaray mağlubiyetinden sonra Fenerbahçe’nin çok daha istekli olmasını beklerdik. Beşiktaş’ın kaybedeceği bir şey yok. Şu anda maç için berberlik görünüyor.

Maç kim vurduya gidebilir. Tuhaf, kontrolsüz bir maç oynanıyor. Bu maçta her an her şey olabilir.

Beşiktaş biraz daha kontrollü, Fener biraz istekli ama dağınık oynuyor. Oyun planı yok. Asensionun çıkması çok şeyi etkiler Fenerbahçe’de. Bir ara girdi baktı olmuyor oyundan çıktı.”