Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk ediyor. Sözcü yazarı Erman Toroğlu mücadelenin devre arasında Sözcü TV'ye usta yorumlarıyla açıklamalarda bulunuyor.

Erman Toroğlu'nun ilk yarının ardından yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

Galatasaraylı oyuncular işin muhabbetini, tehlikesini anlamışlar. Bu maçta verecekleri 2 puan, Fenerbahçe maçına yüzde 100 tesir edecek. Bu maçı alırlarsa Gençlerbirliği'ni geçerler. Gençlerbirliği şu ana kadar 8 maçta gol atamadı. Kocaelispor iyi bir takım ama Galatasaraylılar mümkün olduğunca az hata yapmak istiyor. Galatasaray takımı istekli oynuyor. Dalga geçen, kaytaran oyuncu yok. Böyle olunca da Galatasaray futbol kalitesi olarak iyi bir takım, Kocaelispor'a karşı baskı kurdular. Mümkün olduğu kadar iyi top kullanıp yön değiştiriyorlar.

"ŞU ANA KADAR İYİ DAYANDILAR"

İlkay'a top geldiğinde iyi anlamda işler değişiyor. Bugün Torreira da çok iyi oynuyor. Galatasaray'ın aynı tempoda devam edip bir gol daha bulması lazım çünkü Kocaelispor ne yapacağı belli olmayan bir takım. Ama Galatasaray, Kocaelispor'a ilk yarıda top yapma fırsatı vermedi. Hep baskı yediler. Şu ana kadar Kocaeli aslında iyi dayandı.

Galatasaray hem topla fazla oynuyor hem de araya iyi top sokuyor. Onun için de forvet geziyor. Futbolcular gezince boş alan yaratabiliyorlar. İstekliler bugün. Bu maçı alırlarsa şampiyonluğun yüzde 70'i gelecek, biliyorlar. Fenerbahçe'ye iç sahada bile olsa 2 puanla girerlerse bu kez stresli taraf Galatasaray olacak. İstediğin kadar içeride oyna. Fenerbahçe'de de iyi top kullanan oyuncular var. Kante iyi top yapmaya başladı, alıştılar.

"NASIL KULLANACAĞI ÖNEMLİ"

Bu maçtan çıkaracakları 3 puan çok şey. Göztepe de önemliydi bu da çok önemli. Gençlerbirliği'ne takılacağını zannetmiyorum Galatasaray'ın ama Kocaeli öyle bir takım değil. Galatasaray'ın 2'yi bulması lazım. İyi bir ikinci yarı seyredeceğimiz belli. Burada Okan Buruk nasıl kullanacak futbolcuları o önemli.

2 veya 3 olursa Icardi'yi de kullanır ama şimdi koşan ve bozan oyuncu lazım Galatasaray'a. Icardi o durumda değil. Kocaelispor koşan bir takım. Maçlara tek tek bakmak lazım. Bu maçta Fener'i, Gençler'i düşünme yeri değil. Trabzon olmadı, Göztepe oldu şimdi bir maç... Göztepe zor maçtı deplasmanda, bu da zor maç değil.

"YAKIŞMIYORSUNUZ"

Kocaelispor'un kaybedecek hiçbir şeyi yok. Öyle bir avantajları var. Okan Buruk gereksiz yere rakibi sinirlendirerek havaya soktu. Ama bu Okan akıllanmıyor... Bir gün akıllanır mı bilmiyorum. Bugün Kocaelispor başkanını seyrettim, öyle başkan olmaz. Ne Okan Buruk gibi teknik direktörlük olur, ne Kocaelispor başkanı gibi başkanlık olur. Yakışmıyorsunuz. Taraftarlar sizi gazlar ama yakışmıyorsunuz.

Kocaeli başkanının görüntülerini soyunma odasında Galatasaraylı futbolculara göstermişlerse dezavantajına olur Kocaeli'nin. Büyük ihtimalle de göstermişlerdir. Galatasaray seyircisi de bunu seyretti. Futbolculara da yüzde 100 izletmişlerdir. Otomatikman motive eder. Galatasaraylı futbolcular çok hırslı... Bunu yapan da Kocaelispor Başkanı, olacak iş değil. Evin camdansa, komşunun camına taş atma...

"BİR İTME POZİSYONU VAR..."

Hakem sakin yönetti ama havada bir itme pozisyonu var. Tekrar seyretmem gerekiyor. Kocaelispor'un beklediği penaltı gibi penaltı olmaz. Öteki pozisyona bir bakmak lazım. Onu da hakeme ve VAR'a bırakmak lazım. VAR da muazzam, nereden buldularsa çocuğu... Bir şeyler oluyor, göreceğiz.

İlkay'ı yorulana kadar kullanacak, hakikaten farklı bir oyuncu. Sonra kimi alır onu bilemem tabii. Maçın durumuna, skora göre alacaktır ama 1-0 rahat bir skor değil. Şampiyonluk kolay gelen bir olay değil; dere, tepe, nehirlerden falan geçeceksin... Öyle kolay şampiyonluk olmaz... Hareketli bir maç oluyor, futbolcular birbirlerine saygılı, bu çok iyi."