Maslak’taki evinin 16. katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse, Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ailesi ve sevenleri acı haberle yasa boğuldu.

KIZINDAN DUYGULU PAYLAŞIM

Dijan Köse, babasının çocukluk fotoğrafını paylaşarak “Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müzikleriyle sen hep yaşayacaksın” notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Dijan Köse’nin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçiler, hem üzüntülerini hem de babasına olan sevgilerini yorumlarda dile getirdi.

TÖRENE KATILANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Dijan Köse ayrıca cenaze törenine katılan ünlü isimlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi:

Polat Yağcı, Hare Dinçer, Hande Yener, Orhan Gencebay, Sevim Emre, İlker Koç, Seren Serengil, Ömür Gedik, Ferhat Göçer, Hakan Peker, Ömer Candan, Özgür Aras, Dilan Çıtak ve Şahin Özer'e teşekkürlerimi sunarım.