50 yaşındaki ünlü sunucu, katıldığı programda hem kilo verme sürecini hem de bu değişimin arkasındaki duygusal sebepleri anlattı.
''AYAKKABIMI BİLE BAĞLAYAMIYORDUM''
Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini söyleyen Şener, 108 kilodan 76 kiloya düştüğünü belirtti. Fazla kilolar nedeniyle günlük yaşamda zorlandığını ifade eden ünlü spiker, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu" sözleriyle süreci anlattı.
''KANSER DEĞİLİM, ASLAN GİBİYİM''
Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini vurgulayan Şener, hakkında çıkan sağlık iddialarına da yanıt verdi. Ünlü isim, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
''KEŞKE BEN HASTA OLSAYDIM ANNEM HAYATTA OLSAYDI''
Annesinin vefatının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Şener, yaşadığı acının bu süreçte büyük rol oynadığını belirtti. Duygusal açıklamalar yapan sunucu, "Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı" sözleriyle dikkat çekti.
''32 KİLO VEDİM, 15'İNİ ANNEMİN VEFATI ALDI GÖTÜRDÜ''
Şener, yaşadığı kaybı şu sözlerle anlattı:
"Kanser değilim, aslan gibiyim. Lakin annemin vefatı bu 32 kilodan bir 15'ini aldı götürdü. Çok aklıma geliyor. Her gün mutlaka gözümün yaşardığı oluyor. Çünkü ben kucağıma alıp annemi koydum mezara. Söz vermiştim, çıkaramadım hastaneden. İnsanlar diyor ya kanser misin, hasta mısın diye. Keşke kanser olsaydım da, annem hayatta olsaydı yani."
Öte yandan Ertem Şener, 2012 yılında Gülşen Şener ile evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Fulya, Ömer ve Kerim adlarında üç çocuğu bulunuyor.
