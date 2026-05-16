Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yavuz İ. yönetimindeki özel halk otobüsü ile Elif K.Y. idaresindeki otomobil, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.
İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan ve çarpışmanın etkisiyle araç içinde sıkışan Serpil K., Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Feci kazada otomobil sürücüsü Elif K.Y. ile birlikte araçta yolcu konumunda bulunan İlayda K., Saltuk M. K., Nur M. K. ve itfaiye tarafından kurtarılan Serpil K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.