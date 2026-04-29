Hintli milyarder Mukesh Ambani’nin oğlu Anant Ambani, Kolombiya’da ekosisteme zarar verdikleri gerekçesiyle itlaf edilmesi planlanan su aygırlarını kurtarmak için harekete geçti. Bir dönem uyuşturucu baronu Pablo Escobar’a ait olan ve sayıları kontrolsüz şekilde artan su aygırlarının öldürülmesine karşı çıkan Ambani, yaklaşık 80 hayvanın Hindistan’daki rehabilitasyon merkezine nakledilmesini teklif etti.

Kolombiya hükümetine kapsamlı bir koruma planı sunan Ambani, sahibi olduğu yaban hayatı merkezi Vantara’nın bu hayvanlara kalıcı ve bilimsel standartlarda bir yaşam alanı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Hayvanların mevcut durumdan sorumlu olmadığını ve yaşayan her varlığın korunması gerektiğini savunan Ambani, güvenli nakliye için tüm sorumluluğu üstlenmeye gönüllü oldu.

Escobar’ın 1993 yılındaki ölümünden sonra doğaya yayılan ve Afrika dışındaki tek vahşi popülasyon haline gelen su aygırları, bölge halkı ve yerel türler için tehdit oluşturmaya başlamıştı. Kolombiya Çevre Bakanlığı, kısırlaştırma gibi yöntemlerin yetersiz kalması üzerine itlaf kararı alırken, Ambani’den gelen bu teklif hayvanların geleceği için yeni bir umut ışığı oldu. Gujarat eyaletinde bulunan Vantara tesisinin yönetimi de Kolombiya makamlarına yazdığı mektupta, su aygırlarının doğal habitatlarına uygun özel bir alanın hazırlandığını teyit etti.