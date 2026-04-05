İktidar, müdahale için eşel mobil sistemini devreye aldı ve gelen zammı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) payından düştü. Ancak eşel mobil payı bitti çifter çifter gelen zamlar bitmedi.

Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatının yaklaşık 195 dolar artması, iç piyasaya dev bir zam olarak yansıyacak. Salı veya çarşamba günü motorin grubunda 7 lira 65 kuruşluk artış bekleniyor. Benzinde ise beklenti 59-60 kuruş civarında.

100 lira beklentisi

Bu zamlarla birlikte İstanbul’da motorinin litresinin 85 lirayı geçmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, savaşın sürmesi halinde motorin litresinin 100 TL seviyesini görebileceği konusunda uyarıyor.

Zamların hayata geçmesinin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama olarak 85 lira 15 kuruş, İzmir’de 85 lira 55 kuruş, Ankara’da ise 86 lira 2 kuruş olacak. Hakkari, Mardin, Tunceli gibi doğu illerinde ise motorinin litre fiyatı 87 lirayı bile geçecek.