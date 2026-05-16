Eşine aldığı fakirlik belgesiyle gündem olan AKP Aksaray Milletvekili Altınsoy; kamuoyundan özür dilerken bir yandan da CHP’yi suçladı. CHP suçlamalara sessiz kalmadı. Yeni bir usulsüzlüK daha ortaya çıktı.

'EŞİNİ USULSÜZ ŞEKİLDE SİGORTALI GÖSTERMİŞ'

CHP Ankara milletvekili Umut Akdoğan 'özür dilerken bile CHP'yi suçladı ama bir usulsüzlük daha peydah oldu' sözleriyle açıkladı:

"AKP'li vekil özür diledi ama bize de iftirada bulunmaktan çekinmedi. Biz bu istismarı ortaya çıkardık. İstismar etmedik. Ya nasıl konudan haberin olmadı kardeşim? Buna kim inanır. Bir ailede 4 kardeşin 3'ü yoksul diyorsun. Peki bu yoksulluk belgesi için şartları sağlamış mı? Sağlamamış. Bir ailede 4 kadından 3'ünün aylık geliri asgari ücretin 3'te birinden aşağısındaysa sen iktidar partisi milletvekili olarak buna da cevap vermek zorundasın. Ve eşinizi kendi mali müşavirlik büronuzda usulsüz şekilde sigortalı olarak göstermişsiniz. Başka bir usulsüzlük böylece peydah oldu. Kabahatinizle oturmadınız bir de CHP'ye iftira attınız. İstifa edeceksiniz. Sayın meclis başkanımız, sayın cumhurbaşkanı gereğini yapınız."

AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy skandala ilişkin özür dilerken CHP'yi şu sözlerle suçlamıştı:

'CHP TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLDİ'

"-Siyasi sebeplede olsada kamuoyuna bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum.

-CHP’liler tarafından konunun-istismar edilerek, tarafımın bilgisi ve ilgisinin olmadığı bir hususun bu şekilde dile getirilmesi nedeni ile ayrıca üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum.

'KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Vicdanen kabul etmemiz mümkün değil” ifadeleriyle tepki çeken süreç sonrası, Altınsoy’un da eşinin bu iddialarla gündeme gelmesinin ardından kamuoyuna özür diledi.

Altınsoy konu hakkında şunları yazdı:

-Kamuoyunda bahsi geçen dava, eşimle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davasıdır.

-Eşimin kız kardeşlerinin ekonomik durumu zayıf olduğu için adli yardımdan faydalanmak maksadıyla mahkemeye müracaatta bulunmuşlardır. Müşterek dava olması hasebiyle, 4 kız kardeşin ortaklığı ile dava 2025 yılı 8. ayda açılmıştır.

-Hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir. Yargısal süreç içerisinde mahkeme ara kararı gereğince mahkeme harcı,-verilen süre içerisinde (2026.9. ay) tamamlanacak ve yasal süreç devam ettirilecektir.

-CHP kendi içerisinde de bu hassasiyeti sağlarsa memnuniyet duyarım. Bu hassasiyetlerini, Uşak, İstanbul, Antalya gibi illerdede devam eden hukuki süreçleri takip etmelerini hatırlatır, kamuoyuna saygılarımla arz ederim."