Japonya’nın kuzeyindeki Asahikawa kentinde yer alan tesiste çalışan 30 yaşındaki bir erkeğin, emniyete verdiği ifadede eşinin cansız bedenini hayvanat bahçesindeki yakma ünitesinde yok ettiğini söylediği iddia edildi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre soruşturma, kayıp kadının bir yakınının ihbarıyla başlatıldı.

HAYVAN KALINTILARINI BERTARAF ETMEK İÇİN

İtirafın ardından polis ekipleri geçtiğimiz hafta tesis içinde detaylı arama yaptı. Söz konusu fırının, normal şartlarda hayvanat bahçesinde ölen hayvanların kalıntılarını bertaraf etmek için kullanıldığı belirtildi.

‘BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KRİZ’

Gelişmeler üzerine Asahiyama Belediye Başkanı Hirosuke Imazu, bir basın toplantısı düzenledi. Imazu durumu “benzeri görülmemiş bir kriz” olarak nitelendirdi.

1967’de hizmete giren ve her yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesinin bugün yeniden açılması planlanıyordu. Ancak yetkililer, devam eden soruşturma nedeniyle açılışın cuma gününe ertelendiğini açıkladı.