Eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili ve MÜSİAD eski başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara’da gözaltına alındı. İşlemin, mali suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

T24'ün haberine göre, Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapıldığı belirtildi. Gözaltı işleminin ardından Bayramoğlu’nun özel bir ekip eşliğinde İstanbul’a götürüldüğü bildirildi.

İddialara göre, Sermaye Piyasası Kurulu, Ocak ayında Bayramoğlu hakkında “foreks piyasalarını domine ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmanın bu başvuru doğrultusunda derinleştirildiği ifade ediliyor.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, sürecin çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.