Gökyüzündeki hareketlilik, özellikle geçmişten gelen meselelerin tekrar su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Daha önce ertelenen kararlar, yapılmamış konuşmalar ve içe atılan duygular bu dönemde yeniden gündeme taşınabilir. Bu nedenle bazı burçlar için 'kaçınılmaz yüzleşme' süreci başlıyor.

HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

YENGEÇ

Geçmişte yaşanan duygusal konular yeniden gündeme gelebilir. Özellikle eski ilişkiler veya ailevi meseleler tekrar konuşulmak zorunda kalabilir.

AKREP

Uzun süredir kapalı kalan defterler açılıyor. Akrep burçları, sakladıkları duygularla yüzleşmek zorunda kalabilir.

BALIK

Geçmişte ertelenen kararlar yeniden karşılarına çıkabilir. Bu süreç, içsel olarak önemli bir farkındalık getirebilir.

İKİZLER

Daha önce yarım kalan iletişimler tamamlanmak isteyebilir. Eski tanıdıklar veya beklenmedik mesajlar gündeme gelebilir.

Astrologlar, bu dönemde alınacak kararların aceleye getirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Geçmişten gelen konular her ne kadar zorlayıcı olsa da, doğru şekilde ele alındığında önemli bir kapanış fırsatı sunabilir.

Her yüzleşme, aynı zamanda bir bitiş ve yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bu süreç, bazı burçlar için geçmişi geride bırakıp daha sağlam adımlarla ilerleme fırsatı yaratabilir.