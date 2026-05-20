Teknoloji dünyasının en nüfuzlu isimlerinden biri olan eski Google CEO’su Eric Schmidt, Arizona Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde hiç beklemediği bir protestoyla karşılaştı. Genç mezunlara yapay zeka (AI) üzerine tavsiyeler vermek için kürsüye çıkan Schmidt, "işsizlik" korkusunun gölgesindeki öğrencilerin tepkisine hedef oldu.

TEKNOLOJİNİN KARANLIK YÜZÜ KABUL EDİLDİ

Google'ın küresel bir dev haline gelmesinde kilit rol oynayan Schmidt, konuşmasına son 30 yılın teknolojik evrimini özetleyerek başladı. İnternetin ve akıllı telefonların dünyayı birbirine bağladığını, bilginin demokratikleştiğini belirten deneyimli yönetici, bu teknolojilerin zamanla beklenmedik sosyal sorunlar doğurduğunu da itiraf etti. Yapay zekanın hem devasa fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını vurgulasa da, bu dengeli yaklaşım öğrencilerin öfkesini dindirmeye yetmedi.

"İŞİNİZİ ELİNİZDEN ALACAKLAR" KORKUSU

Törende tansiyonun yükseldiği an, Schmidt’in yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerine değindiği bölüm oldu. Gençlerin "makineler işlerimizi elimizden alacak" endişesinin son derece rasyonel olduğunu kabul eden Schmidt, öğrencilere bu teknolojiden kaçmak yerine onun gelişiminde aktif rol almalarını önerdi.

Schmidt'e göre asıl soru yapay zekanın dünyayı değiştirip değiştirmeyeceği değil; bu değişimin insanlar tarafından ne kadar yönlendirilebileceği. Ancak mezunların bu "proaktif" senaryoyu yuhalaması, teknolojik dönüşümün sadece birkaç dev şirket ve patronun elinde şekillendiği inancının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

YAPAY ZEKAYA KARŞI ÖFKE SOMUTLAŞIYOR

Arizona Üniversitesi'nde yaşanan bu olay, sadece bir mezuniyet protestosu değil; toplumun yapay zeka kaynaklı ekonomik dönüşüme karşı duyduğu huzursuzluğun somut bir yansıması olarak görülüyor. Yapay zeka patlamasının beraberinde getireceği işsizlik problemi tartışılırken, teknoloji liderlerinin sunduğu "uyum sağlama" tavsiyeleri, geleceği belirsiz olan gençler arasında karşılık bulmakta zorlanıyor.