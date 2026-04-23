Eski hakem Elif Karaarslan’ın, Instagram hesabında paylaştığı özel içeriklere erişmek isteyen kullanıcıların 2 dolar ödeme yapması gerekiyor.

Karaarslan’ın 20 bini aşkın abonesi bulunduğu belirtilirken, bu sistemden aylık yaklaşık 1 milyon 800 bin lira gelir elde ettiği öne sürülüyor.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan Karaarslan’ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yapılan incelemelerde, Karaarslan’ın idrarında ve saçında kokain ve metamfetamin kalıntılarına rastlandığı ifade edildi.

'EN FAZLA BİKİNİ GİYİYORUM'

Soruşturma sürecinde ifadesi alınan Karaarslan’ın, Instagram’daki içeriklerinin suç teşkil etmediğini savunduğu öğrenildi.

Karaarslan’ın, platformun çıplak içeriklere izin vermediğini, paylaşımlarının en fazla bikini içerikli olduğunu belirterek, abonelik sisteminin rızaya dayalı olduğunu ve müstehcenlik amacı taşımadığını söylediği kaydedildi.