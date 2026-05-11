ABD Deniz Piyadeleri, taktik havacılık gücünü modernize etme stratejisi kapsamında emektar F/A-18 Hornet savaş uçaklarını 2030 yılına kadar tamamen emekliye ayırarak, beşinci nesil F-35 Lightning II platformuna geçiş yapacağını duyurdu. 2026 Havacılık Planı doğrultusunda yaklaşık 420 adet F-35B ve F-35C uçağından oluşacak yeni filo, özellikle Hint-Pasifik bölgesindeki yüksek yoğunluklu çatışma risklerine ve modern hava savunma sistemlerine karşı "görünmezlik" ve "sensör ağları" ile donatılmış bir kuvvet yapısı oluşturmayı hedefliyor.

2029'A KADAR SÜREÇ TAMAMLANACAK

Bu köklü değişim sadece uçak gövdelerini değil, tüm askeri yapıyı ve personel uzmanlıklarını da dönüştürüyor. 8 Mayıs 2026 tarihli idari kararlara göre, Hornet filosuna hizmet veren bakım ve teknik personelin F-35 sistemlerine yönelik yeniden eğitim almaları veya farklı branşlara geçmeleri isteniyor.

Dönüşüm takvimine göre Güney Carolina ve Kaliforniya’daki hava üsleri 2029’a kadar süreci tamamlayacak; son Hornet uçakları ise Ağustos 2030’da Teksas’ta hizmet dışı bırakılacak.

UZMANLARI RİSKLERİ AÇIKLADI

Deniz Piyadeleri, özellikle kısa pistlerden dikey iniş-kalkış yapabilen F-35B modeline güvenerek, ada zincirleri ve amfibi gemiler üzerinden yürütülecek "dağıtılmış operasyonlar" ile düşman radarlarını aşmayı planlıyor.

F-35, gelişmiş radar ve veri aktarım sistemleriyle yalnızca bir taarruz uçağı değil, aynı zamanda savaş alanındaki diğer unsurlara anlık bilgi ileten bir "hava komuta merkezi" olarak görev yapacak.

Ancak uzmanlar, tüm gücün tek bir uçak ailesine odaklanmasının, teknik bir aksaklık durumunda operasyonel riskleri artırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.