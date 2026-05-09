Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 4 Mayıs’taki Ermenistan ziyareti sonrası iki ülke arasında 33 yıldır kapalı olan Alican ve Akyaka sınır kaplarının açılması gündeme geldi. Ermenistan Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Sargis Khandanyan, “Türkiye’den diplomatik ilişki kurmasını ve sınırı açmasını bekliyoruz” dedi. Sınır kapılarının açılması halinde Akyaka’dan tren, Alican’dan araç ve yolcu geçişi yapılacak.

MUHALEFET DESTEKLEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, sınır kapılarının açılmasının “Çok olumlu bir gelişme” olacağını belirterek “Bu durum, bölgedeki ekonomik hayatı da canlandırır ve hem bizim için hem de çevre ülkeler açısından fayda sağlar” dedi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Haydar Altıntaş da Azerbaycan’a yönelik işgalin sona erdiğini Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğünü belirtip kapıların açılması gerektiğini söyledi.

Açılırsa avantajı ne olur?

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaretin Gürcistan üzerinden yapılmasına gerek kalmaz, maliyetler düşer. l Ermenistan içindeki ulaşım ağları Türkiye’nin kullanımına açılır ve lojistik açıdan stratejik üstünlük sağlanır. l Kars, Iğdır, Erzurum’da ticaret canlanır. l Güney Kafkasya ile daha güçlü bağlar ortaya çıkar. -Ermenistan pazarı İran ve Gürcistan üzerinden uluslararası ticarete açılır.