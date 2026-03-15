Olay, Yenimahalle Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. K.N.Y. ve erkek arkadaşı U.C.İ., evde otururken alt katta yaşayan E.E. kapıyı çaldı. E.E., kapıyı açan K.N.Y.’ye bıçakla saldırdı.

YÜZÜNDEN YARALANDI

Yaşanan arbede sırasında K.N.Y. yüzünden yaralanırken, E.E. ise kolundan ısırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; K.N.Y. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı, E.E. gözaltına alındı.

Polis, E.E.’nin U.C.İ.’nin eski sevgilisi olduğunu ve K.N.Y. ile aralarında husumet bulunduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.