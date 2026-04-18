Uzun süre boyunca çekmecelerde unutulan, hatta “işe yaramaz hurda” olarak görülen eski akıllı telefonlar, son dönemde beklenmedik bir şekilde yeniden değer kazanmaya başladı. Özellikle sıradan kullanıcıların elinde bulunan, koleksiyon değeri olmayan cihazların bile artık alıcı bulduğu bildiriliyor.

Bu ani değer artışının arkasında ise küresel ölçekte yaşanan yarı iletken ve özellikle RAM üretimindeki sıkışıklık bulunuyor. Sektör kaynaklarına göre, üreticilerin önemli bir kısmı yapay zekâ teknolojilerine yönelik yüksek performanslı çözümlere odaklanmış durumda. Bu durum, mobil cihazlarda kullanılan bellek çiplerinin üretiminde düşüşe yol açtı. Sonuç olarak piyasada bellek modüllerine olan talep hızla arttı ve bu talep, ikinci el cihazlara da doğrudan yansıdı.

FİYATLAR 5-6 KAT ATTI

Artan ihtiyaç nedeniyle eski akıllı telefonlar artık kullanım amacıyla değil, içerdikleri bileşenler için satın alınıyor. Elektronik geri dönüşüm şirketleri özellikle RAM ve depolama birimleri gibi değerli parçaları sökerek yeniden değerlendirme yoluna gidiyor. Bu süreç, daha önce ekonomik değeri olmayan birçok cihazı bile daha değerli hale getirdi. Sektör raporlarına göre, eski bir akıllı telefonun içerdiği parçaların toplam değeri geçmiş yıllara kıyasla 5 ila 6 kat artmış durumda. Özellikle yüksek kapasiteli bellek içeren modeller daha fazla ilgi görüyor. Xiaomi ve Poco gibi markalara ait bazı cihazların yalnızca parça olarak değerlendirilmesi halinde 60-70 dolara kadar gelir sağlayabildiği belirtiliyor.

ÇİN MERKEZLİ GERİ DÖÜŞÜM PAZARI

Bu trendin en belirgin şekilde Çin’de görüldüğü ifade ediliyor. Her yıl milyonlarca telefonun hurdaya ayrıldığı ülkede, geri dönüşüm oranının hala düşük olması nedeniyle ikinci el parça talebi güçlü kalmaya devam ediyor. Bu da piyasada arz-talep dengesizliğini artırıyor.

UZMANLARDAN VERİ GÜVENLİĞİ UYARISI

Uzmanlar ise kullanıcıları ski telefonlar satılmadan ya da geri dönüşüme verilmeden önce kişisel verilerin mutlaka tamamen silinmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi halde veri sızıntısı riski ortaya çıkabiliyor.

'ÇEKMECEDEKİ TELEFON' GİZLİ BİR DEĞER OLABİLİR

Tüm bu gelişmeler, yıllardır kullanılmayan bir akıllı telefonun artık sadece atıl bir cihaz değil, potansiyel bir gelir kaynağı haline gelebileceğini gösteriyor. Özellikle küresel bileşen kıtlığının devam etmesi halinde bu eğilimin daha da güçlenmesi bekleniyor.