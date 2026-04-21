Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme daha yaşandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.
BEŞ MADDEYLE SEVK EDİLDİ
Savcılık sorgusu tamamlanan eski vali, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık, Sonel’in "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme", "özel hayatın gizliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklanmasını istedi.
ESKİ VALİ TUTUKLANDI
Söz konusu suçlamalarla hakim karşısına çıkan Tuncay Sonel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sonel'in tutukluluğuyla birlikte Gülistan Doku soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 12 oldu.
EMNİYET İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?
Hakkında "delil karartma" iddialarıyla soruşturma başlatılan Sonel, Elazığ'da gözaltına alınmıştı.
İşlemleri Erzurum'da süren ve üç gün gözaltında tutulan Sonel'in ifade vermediği ortaya çıktı.
Sonel'in sabah saatlerinde "Devletin valisiyim, Emniyet'te ifade vermem" dediği öğrenildi.
Eski valiye, savcılık sorgusunda ise 72 kritik soru yöneltildi.
OĞLU ÜÇ GÜN ÖNCE TUTUKLANMIŞTI
Bu arada Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
Diğer yandan Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
NE OLMUŞTU?
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmıştı.
Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
ABD'de olduğu tahmin edilen Umut Altaş için ise kırmızı bülten çıkarıldı.