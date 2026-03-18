Koleksiyon dünyasında Türk paraları hem yerli hem de yabancı koleksiyonerlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş darphane ağı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin emisyon tarihindeki köklü değişimler, Türk paralarını küresel ölçekte yüksek ticari ve tarihi değere sahip kılıyor.

DEĞERİ MİLYON LİRALARI BULUYOR

Nümismatik piyasasında bir paranın değerini belirleyen temel unsurların başında, paranın basım adedi ve fiziksel korunmuşluk durumu geliyor. 2026 yılı piyasa verilerine göre, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında tedavüle sunulan 1. Emisyon grubu banknotlar, koleksiyonların en yüksek değerli parçalarını oluşturuyor. Bu seride yer alan 1.000 Türk Lirası gibi nadir kupürlerin "çil" olarak tabir edilen kusursuz kondisyondaki örnekleri, müzayedelerde milyon liralık değere sahip oluyor.

OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E GEÇİŞ PARALARI REVAÇTA

Koleksiyon piyasasında dikkat çeken diğer önemli gruplar ise şunlardır:

Osmanlı Dönemi Kağıt Paraları (Kaime):

El yazması örneklerden matbu baskılara kadar geniş bir yelpazeye yayılan Osmanlı kaimeleri, nümismatik mezatlarının en çok takip edilen kalemleri arasında bulunuyor.

Erken Cumhuriyet Madeni Paraları:

1948 basımı 1/2 kuruş gibi sınırlı sayıda üretilen delikli madeni paralar, az bulunurluğu nedeniyle piyasada yüksek talep görüyor.

Hatıra Paralar:

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından belirli yıl dönümleri için sınırlı sayıda basılan altın ve gümüş hatıra paraları, hem sanatsal hem de yatırım değeriyle takip ediliyor.

UZMANLAR SAHTECİLİĞE KARŞI UYARDI

Piyasa uzmanları, özellikle yüksek bedelli paraların alım-satım süreçlerinde uluslararası derecelendirme sistemlerinin önemine dikkat çekti. Paranın üzerindeki en küçük kat izi, iğne deliği veya aşınmanın değerde %90’a varan kayıplara yol açabildiği vurgulanırken, internet ortamındaki spekülatif ilanlar yerine, nümismatik dernekleri ve yetkili müzayede evlerinin referans alınması gerektiği belirtildi.