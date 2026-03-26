Astrolojik takvime göre, gezegenlerin mevcut konumu bazı burçlar için iletişim kazalarına, teknik arızalara ve içsel şüphelere zemin hazırlıyor. İkizler, Başak ve Balık burçlarının bu hafta oldukça sinir bozucu olabilecek duygusal bir iniş çıkışa hazırlanmaları gerektiği belirtilirken; astrologlar her krizin aynı zamanda bir kişisel gelişim fırsatı sunduğunu hatırlatıyor.

İKİZLER: İletişim Krizleri ve Eski Yaralar (21 Mayıs - 21 Haziran)

İletişim yetenekleriyle bilinen İkizler burcunu, uzmanlara göre yakın çevrelerinde beklemedikleri bir "fırtına" bekliyor.

Mevcut astrolojik konumun dürtüsel davranışları tetiklediği, bu durumun da yanlış anlaşılmalara ve geçmişte kalmış eski yaraların aniden yeniden açılmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Hararetli tartışmalar sırasında, sonradan acı bir şekilde pişmanlık duyulacak sözler sarf etmeden önce durup derin bir nefes alınması; anlık tepkiler yerine sükunetin korunması tavsiye ediliyor.

BAŞAK: Teknik Arızalar ve Mükemmeliyetçilik Sınavı (24 Ağustos - 23 Eylül)

Kontrol ve düzen odaklı Başak burçları için bu hafta, iletişim sektöründeki astrolojik düşüş eğilimleri nedeniyle "yel değirmenleriyle savaşma" hissiyatı yaratabilir.

Teknik cihazların aniden arızalanabileceği, tam da en çok ihtiyaç duyulan anda önemli belgelerin kaybolabileceği ve iş yerinde daralan teslim tarihleri (deadline) karşısında ekipten yeterli desteğin alınamayacağı öngörülüyor.

Bu gecikme ve kaos döneminin, Başak burçlarına yetki devretmeyi ve mükemmeliyetçiliklerinden bir anlığına da olsa vazgeçmeyi öğretecek bir fırsat olarak görülmesi gerektiği vurgulanıyor.

BALIK: Satürn'ün Etkisiyle İçsel Şüpheler ve Yorgunluk (20 Şubat - 20 Mart)

Disiplin ve sorumluluk gezegeni Satürn'ün şu anda Balık burcunun kritik bir bölgesinden geçmesi, duygusal anlamda yoğun bir döneme işaret ediyor.

Mesleki yeterliliklere dair eski korkuların ve içsel şüphelerin geçici olarak yüzeye çıkabileceği, artan sosyal yükümlülüklerin bunaltıcı hale gelmesiyle birlikte dünyadan saklanma ve aşırı yorgunluk hissinin ağır basabileceği ifade ediliyor.

Vücudun verdiği bu sinyallerin ciddiye alınarak bilinçli bir mola verilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu haftanın öz yansıtma (kendini dinleme) için kullanılması halinde, yeni haftaya çok daha net bir vizyon ve şarj olmuş pillerle başlanabileceği öngörülüyor.