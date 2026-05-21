Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirenlere sorgusuz sualsiz ve vergisiz kapı açan yeni ‘varlık barışı’ düzenlemesinin yer aldığı ‘torba’dan, üreticiye, esnafa yüksek maliyetli borçlanma çıktı. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve ilk maddeleri kabul edilerek yasalaşma süreci hızlanan torba yasadaki düzenleme ile esnaf ve KOBİ’ler, vergi borçlarında yüzde 39’u bulan yüksek faiz yüküyle baş başa bırakılacak. Düzenleme ile vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarında taksit süresi 72 aya çıkarılacak. Yüzde 39’luk tecil faiziyle 1 milyon liralık borcun 6 yılda 10 milyon liraya ulaşacağı belirtildi.

‘ÇÖZÜM DEĞİL’

İstanbul Ticaret Odası Mali Müşavirlik Meslek Komitesi Üyesi Numan Sağ, “Bu teklifle 36 ay olan tecil taksitlendirmesi 72 aya çıktı. Enflasyonun ucu gözükmüyor. Son 6 yılda belki 15 kez Türkiye’deki ekonomik görünümde revizyonlar yapılmış” dedi. Kamu borçlarında yapılandırmada faizlerin geldiği noktayı paylaştığı bir örnek ile açıklayan Sağ, “1 milyon lira vergi borcu olan bir mükellefi düşünelim. 2 yıllık ödemediği süreler eklendiğinde vergi borcu, gecikme zammıyla 3 milyon liraya çıkacak. 72 ay yani, 6 yıl tecille taksitlendirdiğinde borcu 10 milyon lirayı bulacak. Düzenlemenin vatandaşın ve şirketlerin beklediği gerçek bir yapılandırma modeli olmadığı çok net. Taksit süresini 72 aya çıkarmak tek başına bir çözüm değil” diye konuştu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüksek faizli yapılandırma esnafı rahatlatmıyor. Böyle bir ortamda yüksek maliyetli yapılandırmaların altından kalkmaları mümkün değil” demişti.

‘Faizin faizi ödeniyor’

Vergi Uzmanı Prof. Dr. Murat Batı, “Sürenin uzatılması ekstra faiz demek. 6 yıl boyunca %39 faiz ödeniyor. Faizden tekrar faiz alınıyor. Bu aleni şekilde faizin de faizini almak” dedi. CHP’li Cevdet Akay da “Esnaf da KOBİ de faiz yükü altında eziliyor. Esnafın beklentisi açık: Faizler dondurulsun, gecikme faizleri silinsin” diye konuştu.

Yıllık maliyeti %44

Vergi borcunda teminatsız tecil sınırının 1 milyon liraya yükseltilmesinin sorunları çözmediğini ileri süren Numan Sağ, “1 milyon lira sınırına inmek için 2 milyon liralık borcun, 1 milyona inmesi lazım. Kamu alacaklarında gecikme zammı aylık yüzde 3.7, bunun yıllık maliyeti yüzde 44 seviyesinde, tecil faizi ise yüzde 39. Piyasada nakit sıkışıklığı bu kadar derinken; KOBİ’nin, esnafın, üreticinin geçmiş vergi borcunu, SSK primlerini, vergi ödemesi, kira ve diğer kredi giderleri ile taksitlerini aynı anda ödemesini beklemek bile yanlış. Yeniden yapılandırılma gerekli” dedi.