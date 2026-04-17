Ali Can POLAT

Artan maliyetlerle birlikte esnafın direkt üreticiye ulaşması gerektiğini söyleyen ToptanTR CEO’su Sezgin Şener, “Esnafla üretici arasında en az 4-5 aracı var. Bu aracılar da fiyatları katlıyor. Durum böyle olunca esnaf zincir marketler karşısında çok pahalı olmaya başlıyor. Biz esnafın direkt üreticiden alabileceği bir sistem kurduk ve talep çok fazla” dedi.

Esnafın sorunlarına değinen Şener, “Burada ekonomik konjonktürden doalyı esnafın nakit para sorunu var. Nakiti olsa mahalle bakkalları zincir marketlerle aynı fiyata ürün satar. Bu da piyasada rekabet oluşturur ve zincirlerin fiyat düşürmesine sebep olur. Hem esnaf ayakta kalır hem enflasyon düşer” ifadelerini kullandı.