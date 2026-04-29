Muğla Milas’ta doğayı, ormanı, yaşam alanını savunurken tutuklanan Esra Işık’ın ilk duruşmasından “adalet nerede” dedirten bir karar çıktı. 31 Mart’tan bu yana tutuklu olan 25 yaşındaki genç kız tahliye edilmedi. Üstelik mahkeme heyetinin, Akbelen’de keşif yapanlardan oluştuğu ortaya çıktı.

1 Haziran’a ertelenen dava sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan Esra Işık’ın annesi İkizköy Muhtarı Nejla Işık, her şeye rağmen kararlı konuştu:

“Kızımı bırakmadılar. Ama biz yıkılmadık. Yıkıldığımızı göremeyecekler. Kızım bugün dimdik duruyorsa asla yıkıldığımızı göremeyecekler göstermeyeceğiz. Er ya da geç adalet tecelli edecek ama biz dimdik ayaktayız.”

‘LİMAK VE İÇTAŞ’TAN BÜYÜĞÜZ’

Akbelen’de maden arayan Limak Holding ve IC İçtaş’a tepki gösteren anne Işık şöyle devam etti:

“Ne evladımızdan ne topraklarımızdan ne mücadelemizden vazgeçeriz. Bize diz çöktüremeyecekler. Limak’tan büyüğüz biz. İçtaş’tan büyüğüz. Doğasını korumak, toprağını korumak suç değil; suç olmamalı. Ceza değil, ödül verilmeli benim çocuğuma. Birçok gencin yapmadığını yaptığı için, toprağını savunduğu için. Ama cezalandırmaya çalışıyorlar, ‘Sen bunu yaparsan arkası da bunu o görecek’ demek. Hepimizi atın. Beni de götürün, atın. Biz dışarıda özgür değiliz ki. Onu oradan er ya da geç çıkaracağız.”

Nejla Işık duruşma sonrası ağlamamak için kendini zor tuttu.

Halkı sindirmek için peşin ceza!

- CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan: “Bir şirketin çıkarları uğruna doğanın katledilmesine zemin hazırlayan bu düzeni kabul etmiyoruz. Esra’yı alacağız, Akbelen’i vermeyeceğiz”

- CHP Muğla İl Başkanlığı: “Tutukluluğa devam kararı, yargının bağımsızlığını yitirdiğinin ve ‘yargı sopasının’ toplumsal muhalefeti sindirmek için bir araç haline getirildiğinin en somut kanıtıdır. Yıllardır yaşadığı toprakları savunan bir insanı ‘kaçma şüphesi’ gerekçesiyle tutuklu yargılamak, sadece hukuka değil, akla ve vicdana da aykırıdır. Toprağını savunanlar suçlu değil, bu toprakların gerçek sahipleridir.”

- İzmir Barosu: “Çevre mücadelesi yürüten yurttaşların yargıyla sindirilmeye çalışılması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Tutukluluğun bir tedbir olmaktan çıkarılarak peşin cezalandırma aracına dönüştürülmemesi gerekir. Esra Işık’ın adil yargılanma hakkının takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”

AKBELEN’İ YALNIZ BIRAKMAYIN

Tutukluluğun devamı kararının ardından Esra Işık, kamuoyuna şu çağrıyı yaptı: “Sesimizi duyan herkesin Akbelen’e, memlekete sahip çıkmasını, orayı yalnız bırakmamasını diliyorum.”