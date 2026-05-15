Son bölümlerinde reytinglerinde düşüş yaşayan dizinin, buna rağmen sadık seyircisi sayesinde 3. sezon onayı aldığı konuşuluyordu. Ancak yapım ekibinden gelen son açıklama tüm dengeleri değiştirdi.

‘FİNAL BÖLÜMÜ OLACAK’

Yapım şirketi, sezon finali olarak planlanan bölümün aynı zamanda dizinin final bölümü olacağını duyurdu.

‘GÜZEL BİR HİKAYETİ TADINDA BIRAKARAK’

Yapılan açıklamada, “Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur” ifadelerine yer verildi.

SEYİRCİLER İÇİN BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU

Beklenmedik final kararı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, dizinin hayranları karara tepki gösterdi. Özellikle üçüncü sezon beklentisinin oluştuğu bir dönemde gelen bu gelişme, izleyiciler için büyük sürpriz oldu.