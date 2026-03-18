Eşref Rüya dizisiyle uzun bir aranın ardından setlere dönen Ebru Destan, bu kez oyunculuğuyla değil yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme geldi. Ünlü isim, verdiği röportajda estetik ve doğal güzellik üzerine söyledikleriyle dikkat çekti.

''BİZ GERÇEKTEN GÜZEL KIZLARDIK''

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya ile izleyici karşısına çıkan Ebru Destan, dizide hayat verdiği Necla karakteriyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Sekiz yıl aradan sonra gelen bu dönüş, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Estetik ve güzellik sorularına yanıt veren Destan, ''Bu mesleğe başladığımda estetik yoktu, doğal güzellik vardı. Cansu Dere, Nefise Karatay, Demet Şener, Çağla Şıkel, Aysun Kayacı, Güzide Duran… Biz gerçekten güzel kızlardık. Şimdi herkes birbirine benzemeye başladı.'' diye konuştu.

NECLA KARAKTEİYLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER

Sekiz yıl aradan sonra bir proje ile izleyiciyle buluşan Ebru Destan’ın canlandırdığı Necla, Hıdır’ın tüm sırlarını bilen tek kişi olarak ilk sahnesinden itibaren hikayede önemli bir rol üstleneceğinin sinyalini verdi. Eşref Rüya fanları, güzelliği ve gizemli tavrıyla dikkat çeken Necla’nın aslında kim olduğunu tartışmaya başladı. Necla’nın Eşref Tek’in yolculuğunda nasıl bir rol üstleneceği ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.