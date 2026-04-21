People dergisinin mayıs sayısında kapak yıldızı olan Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' olarak seçildi. Derginin bu yaklaşımı, güzelliği yalnızca fiziksel görünümle sınırlamayıp ilham veren isimleri de kapsıyor. Hathaway’den önce bu unvan; Michelle Pfeiffer, Julia Roberts ve Jennifer Aniston gibi Hollywood’un önemli yıldızlarına verilmişti.

2026 YILININ ÖNE ÇIKAN İSİMLERİNDEN

2026 yılı, Hathaway için kariyerinin en üretken dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ünlü oyuncunun, başta 'Şeytan Marka Giyer 2' (The Devil Wears Prada 2) olmak üzere toplam beş filmle seyirci karşısına çıkması bekleniyor.

ESTETİK İDDİALARINI REDDETTİ

43 yaşındaki oyuncu, hakkında çıkan estetik ameliyat iddialarını ise net bir şekilde reddetti. Röportajında güzelliğe dair düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Güzelliğin ne olduğunu nasıl tanımladığı sorulduğunda, bir film yapımcısı bana şöyle demişti: Güzellik, içinde gerçeği barındırdığı sürece çirkinliği de içerebilir. Bu yüzden benim için güzellik her zaman bu çizgide yer alır."

FİLMİ VİZYONA GİRECEK

Son dönemde başrolünde yer aldığı 'Mother Mary' filmi vizyona giren Hathaway, ayrıca 'Şeytan Marka Giyer 2' filmiyle de 1 Mayıs’tan itibaren izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.