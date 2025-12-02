Son yıllarda bazı güzellik merkezlerinde hatta kuaförlerde ‘merdiven altı’ estetik işlemleri arttı. Buralarda botokstan saç-kaş ekimine kadar birçok estetik uygulama yapılır hale geldi. Peki bu durum sağlık açısından ne gibi riskler doğurur? Medikal estetik uygulamalarını hangi uzmanlar yapabilir? Doğru adres nedir? Tüm bu sorularımı Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin, şöyle yanıtladı:

Prof. Dr. Burhan Engin

Neden tercih ediliyor?

Son dönemde botoks, dolgu ve saç ekimi gibi işlemler güzellik merkezi adı altında faaliyet gösteren merkezlerde de yapılıyor.

Sosyal medyada, yetkisiz kişilerin “güzellik merkezi” veya “evde uygulama” gibi ilanlar verdiklerini de görüyoruz. Ne yazık ki söz konusu işlemleri bu tür yerlerde yaptıranların sayısı azımsanmayacak kadar fazla… Bunun nedeni ise ucuz fiyatlar ve kolay erişimdir.

Araştırmadan yaptırmayın

Dermatolog ya da estetik-plastik cerrah olmadığı halde estetik cerrahi müdahaleleri yapan ne

yazık ki ‘merdiven altı’ denilen yerler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de var. Bu nedenle, ucuz ve hızlı çözümler aramak yerine, güvenilir sağlık merkezlerini ve uzman hekimleri tercih etmek en doğrusudur. Botoks, dolgu, saç ekimi yaptırmayı düşünen kişiler bu işlemleri yaptıracakları uzmanı ve merkezi çok iyi araştırıp ondan sonra karar vermelidir.

Ucuz fiyatlara aldanmayın

Merdiven altı merkezlerin büyük çoğunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış, hijyen kurallarına uymayan ve uzman olmayan kişilerin çalıştığı yerlerdir. Dolayısıyla hastalar ucuz fiyatlara ve sahte referanslara aldanmamalı. Çünkü ciddi risklerle karşı karşıya kalabilirler. Ortaya çıkabilecek sorunların da telafisi mümkün olmayabilir.

Sahte botoks kas felcine yol açabilir

-Merdiven altı uygulamalarda birçok risk var. Normal piyasa fiyatlarının çok altında sunulan botoks işlemleri sahte veya kalitesiz ürün kullandığına işaret edebilir.

-Sahte botoksların hangi ortamda ne şekilde üretildiği de bilinmemektedir ve insan hayatını etkileyebilecek boyutta yan etiklere sebep olabilir. Örneğin; ciddi alerjik reaksiyonlara, enfeksiyonlara ve kalıcı kas felçlerine yol açabilir.

-Uzman olmayan kişiler kas anatomisini ve deri katmanlarını bilmediği için yanlış noktaya yapılan botoksa bağlı asimetrik yüz ifadesi, göz kapağı düşüklüğü veya konuşma bozukluğu gelişebilir.

-Çok fazla veya çok az botoks uygulamak, etkisiz sonuçlara veya donuk, yapay yüz ifadesine neden olabilir.

Saç ekimi nerede yapılmalı?

Güzellik merkezlerinde aynı zamanda saç ekimi ya da kaş ekimi yapıldığını da duyuyoruz. Bunlar kesinlikle yasal işlemler değildir. Üstelik kaliteli bir sonuç alınamayacağı gibi (çim adam görüntüsü, ekildiği iddia edilen saçların dökülmesi) ciddi enfeksiyonlarla da karşı karşıya kalınabilir.

Saç ekimi tıbbi olarak ameliyat olarak nitelendirilen bir işlemdir. Kesinlikle hastane, poliklinik gibi steril ortamlarda ve uzman kişilerce yani plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya dermatoloji uzmanları tarafından yapılmalıdır.

Saç ekim işleminde saç ekim koordinatörü, saç ekim uzmanı gibi unvanlarla doktor olmadıkları halde kendilerini doktor gibi gösteren kişilere karşı dikkatli olunmalıdır.

Nelere dikkat edilmeli?

-Öncelikle bu tür işlemlerin yaptırılacağı yerler Sağlık Bakanlığı onaylı bir klinik veya hastane olmalıdır. Örneğin botoksu uygulayacak kişinin dermatoloji uzmanı veya plastik rekonstrüktif ve estetik cerrah gibi alanında deneyimli bir kişi olup olmadığı sorgulanmalıdır.

-Kullanılan ürünün içeriği de çok önemlidir. Orijinal olup olmadığı konusunda da dikkatli olmak gerekir. Çünkü piyasada fiyatından dolayı ucuz ve sahte ürün bulunabilir. Hastalar, kutusu açılan ürünü görmeli ve üzerindeki seri numarasını kontrol etmelidir.

-Saç ekimi için uzmanlar saçınızın durumunu, kaç greft ihtiyacınız olduğunu, nasıl bir operasyon planlandığını size izah etmelidir. Ayrıca işlem öncesi sağlık durumunuz, hastalık geçmişiniz, kullandığınız ilaçlar hakkında mutlaka bilgi alınması ve bazı testler istenmesi gerekir.