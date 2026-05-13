Avusturya’nın ev sahipliğinde bu yıl 70’incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, ilk yarı final gecesinde müzikten ziyade siyasi protestolarla dünya gündemine oturdu. İsrail yine tepkilere rağmen finale çıkarken oylamada yapılan haksızlık New York Times (NYT) gazetesi tarafından yürütülen araştırma ile ortaya çıktı.

Wiener Stadthalle salonunda gerçekleştirilen yarışmada, İsrail temsilcisi Noam Bettan’ın 10. sırada sahneye çıkmasıyla birlikte salonda tansiyon bir anda yükseldi. Binlerce izleyicinin aynı anda "soykırımı durdurun" sloganları atması üzerine yarışmanın canlı yayınında ses yoğunluğu oluşurken, ekran başındaki milyonlarca izleyici protesto seslerine tanıklık etti.

Salonda bulunan bazı seyirciler, İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarına tepki göstermek amacıyla Filistin bayrakları açarak dayanışma mesajı verdi.

Üzerlerine "Özgür Filistin" yazan ve vücutlarına Filistin bayrağı çizen göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle salondan dışarı çıkarıldı. Viyana sokaklarında da gün boyu süren protestolar nedeniyle Avusturya polisi şehir genelinde ve yarışma alanında en üst düzey güvenlik önlemlerini devreye soktu.

TEPKİLERE RAĞMEN İSRAİL YİNE FİNALDE

Protestoların gölgesinde geçen oylama sonucunda İsrail, yoğun tepkilere rağmen finale yükselen 10 ülkeden biri oldu. İlk yarı finalde sahne alan 15 ülkeden Yunanistan, Finlandiya, Belçika, İsveç, Moldova, Sırbistan, Hırvatistan, Litvanya ve Polonya da finale adını yazdıran diğer ülkeler oldu. Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'in diskalifiye olması gerekirken yarışmaya devam etmesi dünya kamuoyunda Eurovision'un güvenirliğini tartışmaya açtı.

İSRAİL'İN OYLAMA İÇİN PARA AKITIYOR

ABD'nin en köklü medya kuruluşlarından New York Times (NYT), Eurovision Şarkı Yarışması’nın perde arkasındaki siyasi hamlelere dair çarpıcı bir araştırma yayımladı.

Gazetenin kapsamlı incelemesi, İsrail hükümetinin bu kültürel organizasyonu yıllardır sistematik bir siyasi etki ve propaganda aracına dönüştürdüğünü; halk oylamalarını manipüle etmek için devlet bütçesinden milyonlarca dolar harcandığını belgeleriyle ortaya koydu.

Gizli oylama verileri, iç yazışmalar ve üst düzey mülakatlara dayandırılan araştırmada, operasyonun merkezinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya doğrudan bağlı olan "Hasbara" (propaganda) biriminin yer aldığı saptandı.

NETANYAHU "20 KEZ OY VERİN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İsrail Hükümet Reklam Ajansı’nın resmi verileriyle desteklenen bulgulara göre, Tel Aviv yönetimi sadece 2024 ve 2025 yıllarındaki yarışmalar için devasa bir bütçe ayırdı. Özellikle 2024 Malmö yarışması öncesinde Dışişleri Bakanlığı ve Hasbara ofisinin, sosyal medya platformlarında İsrail lehine "oy verme promosyonu" adı altında reklam kampanyaları yürüttüğü belirlendi.

2025 yılında bizzat Başbakan Netanyahu dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkili, Avrupa’daki izleyicilere bir adaya verilebilecek maksimum hak olan "20 kez oy verme" çağrısında bulunan görselleri resmi kanallardan paylaşmıştı.