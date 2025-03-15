Başrollerinde Murat Yıldırım ve Fransız oyuncu Eva Green’in yer aldığı 'Ağaçlar' filminin çekimlerine geçen yıl aralık ayında İstanbul’da başlanmış, ardından Mardin’de devam edilmişti. İngilizce olarak çekilen ve büyük ölçüde tamamlanan filmden ilk kareler izleyicilerle buluştu.

İranlı yönetmen Bahman Ghobadi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu 'Ağaçlar' filmi, ortak yapımcısı Martin Scorsese’nin adıyla dikkat çekiyor. Dünya sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Scorsese'nin projede yer alması, filme olan ilgiyi daha da artırdı. Mevsim geçişlerinin çekim takvimini aksattığı filmin, 1 hafta sürecek bir çalışmayla tamamlanması hedefleniyor.

EVA GREEN KİMDİR?

"Eva Gaëlle Green 6 Temmuz 1980 tarihinde doğdu. Fransız Marlène Jobert ile İsveçli Walter Green'in ikiz kızlarından biri olarak Paris'te dünyaya gelen Green'in annesi Marlène Jobert de bir oyuncuydy, babası Walter Green ise bir diş hekimiydi.

Ayrıca, teyzesi Marika Green oyuncu, kuzeni ise 1980'lerin ünlü pop yıldızı Elsa Lunghini'dir.

Fransa'da büyüyen Eva Green, Paris Amerikan Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Küçük yaşlarda Ejiptolojiye ilgi duymaya başlamıştır. 14 yaşında, Isabelle Adjani'nin The Story of Adele H. filmindeki performansından etkilenerek oyuncu olmaya karar vermiştir. Eğitimine Paris'teki St. Paul Drama Okulu'nda başlamış, ardından Londra'daki Webber Douglas Dramatik Sanatlar Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alarak devam etmiştir. 2001 yılında sahne aldığı Jalousie en Trois Fax adlı oyunla Molière Ödülü’ne aday gösterilmiştir.