Fransa’da yapılan araştırmalar ve biyologların görüşleri, evlerde görülen örümceklerin sanılanın aksine ekosistem ve ev hijyeni için kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

HAŞERE KONTROL MEKANİZMASI

Fransa genelinde 1.600’den fazla örümcek türü bulunduğu belirtilirken, bu canlıların doğal bir haşere kontrol mekanizması işlevi gördüğü vurgulandı. Verilere göre örümcekler, hektar başına yılda yaklaşık bir ton böcek avlayarak bahçelerdeki ve evlerdeki ekolojik dengeyi koruyor.

SAĞLIKLI KONUTA İŞARET EDİYOR

Uzmanlar, örümceklerin yaşam alanı seçiminde oldukça seçici olduğunu ifade ediyor. Ev örümceklerinin genellikle aşırı sıcak, nemli veya çok dar alanlardan kaçındığı biliniyor. Dolayısıyla bir evde örümcek bulunması, o yapının sağlıklı, yaşanabilir ve hava kalitesinin dengeli olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Ayrıca ev içindeki sinek, sivrisinek, hamam böceği gibi istenmeyen haşerelerin temizlenmesinde bu canlılar aktif rol oynuyor.

DIŞARI ATMAK ÖLÜM FERMANI OLABİLİR

Halk arasında "insancıl bir çözüm" olarak görülen örümceği dışarı bırakma yöntemi hakkında uzmanlar uyarıda bulundu. Ev ortamına adapte olmuş bazı türlerin artık doğada yaşam şansının kalmadığı ve dışarıya bırakılmalarının bu canlılar için "ölüm fermanı" anlamına geldiği belirtildi.

Örümceklerden rahatsız olan ancak ekosisteme zarar vermek istemeyen kişilere, bu canlıları öldürmek veya dışarı atmak yerine evin daha az kullanılan; garaj, bodrum veya kiler gibi bölümlerine nakletmeleri öneriliyor. Bu sayede hem evin biyolojik dengesi korunuyor hem de doğrudan temasın önüne geçilmiş oluyor.