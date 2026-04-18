Elektrik faturalarındaki artış karşısında pek çok kişi büyük cihazları suçlasa da, enerji uzmanı Corey Gilgan’a göre asıl sorun "hayalet yükler" olarak adlandırılan bekleme modu enerjisi. Bu yüklerin merkezinde ise şaşırtıcı bir suçlu var: Mikrodalga fırınınız.

Mikrodalga fırınlar, iç devrelerini sürekli çalışır halde tutmak ve dijital saat ekranlarını aydınlatmak için kullanılmadıkları zamanlarda bile enerji tüketmeye devam eder. Bu durum literatürde "vampir enerjisi" olarak tanımlanıyor.

Birçok kullanıcı, tek bir cihazın harcadığı 4 watt'lık enerjinin önemsiz olduğunu düşünse de Gilgan, bu durumun bir "çarpma etkisi" yarattığını savunuyor:

"4 watt küçük görünebilir ancak modern bir evde bekleme modunda 20 ila 40 arasında cihaz bulunur. Mikrodalgaya eklenen kahve makinesi, kablo kutusu, dizüstü bilgisayar şarj cihazı ve televizyonu topladığınızda, hiç durmadan çalışan 2 ampulün maliyetine ulaşırsınız. Bu, yılda ortalama 60 doların (yaklaşık 2.600 TL) hiçbir fayda sağlamadan buharlaşması demektir."

Esli modeller daha fazla enerji çekiyor

Eski teknolojiye sahip cihazlar, enerji israfı konusunda daha sabıkalı. 90’lı yıllardan kalan bir mikrodalga fırın bekleme modunda 10 watt’a kadar enerji tüketirken, modern "Energy Star" etiketli cihazlarda bu oran 3 watt’a kadar düşüyor.

Gilgan, özellikle parlak LED ekranlı ve birden fazla iç sisteme (fan, konveksiyon vb.) sahip olan büyük modellerin, evdeki en büyük "enerji vampirleri" olduğunu belirtiyor.

Tasarruf için "2 saniye" kuralı

Enerji maliyetlerini düşürmek için pahalı tadilatlara veya her gece her cihazın fişini tek tek çekmeye gerek yok. Uzmanlar basit ama etkili bir çözüm öneriyor: Açma/kapama düğmeli uzatma kabloları.

Mutfağınızı tek tuşla kapatın: Mikrodalga ve kahve makinesini tek bir anahtarlı prize takın. Yatmadan önce düğmeyi kapatmak sadece iki saniyenizi alır.

Eğlence merkezini devre dışı bırakın: Oyun konsolları, ses sistemleri ve televizyonlar bekleme modunda ciddi enerji harcar. Özellikle PlayStation veya Xbox gibi konsolların "dinlenme modu", tek başına yılda hatırı sayılır bir maliyet yaratabilir.

Akıllı çözümler: Eğer manuel olarak kapatmayı unutuyorsanız, belirli saatlerde elektriği otomatik kesen akıllı prizler veya çoklu prizler yatırımın karşılığını kısa sürede verir.

Eğer her cihazla uğraşmak istemiyorsanız, uzmanlar öncelikle şu üçlüye odaklanmanızı öneriyor:

Kablo Kutuları/Dekoderler: Televizyon kapalıyken bile neredeyse aynı enerjiyi harcarlar.

Mikrodalga Fırınlar: 24 saat boyunca saat ve iç devreler için enerji çekerler.

Oyun Konsolları: Uyku modunda 15 watt’a kadar enerji tüketebilirler.

Corey Gilgan, durumu çarpıcı bir benzetmeyle özetliyor: "Çoğu ev sahibi ışıkları bütün gece açık bırakmayı asla düşünmez ama hayalet yükler aracılığıyla farkında olmadan tam olarak bunu yapıyorlar. Bu israfı durdurmak konforunuzdan hiçbir şey eksiltmez; sadece gereksiz maliyeti ortadan kaldırır."