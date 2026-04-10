Ev temizliğinde hız kazandıran rulo kağıt havlular, her ne kadar kurtarıcı görünse de bazı hassas yüzeylerin düşmanı olabiliyor. Uzmanlar, yanlış kullanımın sadece temizlik kalitesini düşürmekle kalmadığını, aynı zamanda değerli eşyaların ömrünü kısalttığı konusunda uyarıyor.

Kağıt havluların dokusu, özellikle yüksek teknolojik cihazlar için oldukça sert kalabiliyor.

İŞTE KAĞIT HAVLULARLA TEMİZLENMEMESİ GEREKEN EŞYALAR

TV ve Bilgisayar Ekranları: Temizlik uzmanı Elizabeth Shields, bu konuda şu uyarıda bulunuyor: 'Kağıt havlular basınç altında aşındırıcıdır, ekranlardaki özel kaplamayı bozabilir. Bunun yerine parmak izlerini nazikçe yok eden mikrofiber bezleri tercih edin.'

Cam ve Aynalar: Kağıt havlular aynalarda lif bırakarak tozlu bir görüntüye neden olur. Uzmanlar, lif dökmeyen eski gazete kağıtlarının çok daha parlak bir sonuç verdiğini belirtiyor.

Halı ve Kilimler: Halıdaki bir lekeyi kağıt havluyla ovalamak, kağıdın parçalanarak liflerin arasına girmesine yol açar.

Deri ve Ahşap Eşyalar: Kağıt havlular deri ve ahşap yüzeylerin ihtiyacı olan nemi emerek kuruma ve çatlamalara neden olabilir. Bu alanlarda pamuklu bez kullanılması öneriliyor.

Bulaşık Kurulama: Kağıt havluyla kurulanan tabaklarda gözle görülmeyen ıslak kağıt lifleri kalabilir.

Toz Alma: Tozu hapsetmek yerine etrafa dağıtan kağıt havlular, evdeki alerjen miktarını artırabilir.

Paslanmaz Çelik: Buzdolabı ve fırın gibi yüzeylerde çizgi ve lif bırakan kağıt havlu yerine sirke ve mikrofiber bez kombinasyonu tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, temizlikte verim almak ve eşyaları korumak için kağıt havlunun sadece sıvı dökülmeleri gibi basit işlerde kullanılmasını, hassas yüzeylerde ise mikrofiber, elektrostatik veya pamuklu bezlere şans verilmesi gerektiğini vurguluyor.