62 yaşındaki Erol Baysal ile evinde birlikte içki içtiği Hüseyin D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin D., yerden aldığı demir çubukla Baysal’ı darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baysal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serinhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erol Baysal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Hüseyin D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.