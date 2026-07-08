1950'li yıllarda kurulan Houtouwan, 1980'lerde balıkçılık sayesinde bölgenin en hareketli yerleşimlerinden biri haline geldi. Ancak ana karaya ulaşımın zorluğu, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar ile balıkçılık sektöründeki değişim nedeniyle nüfus hızla azaldı. Son sakinler de 2002 yılında köyü terk edince doğa kısa sürede tüm yapıları geri almaya başladı.

SARMAŞIKLAR EVLERİ TAMAMEN KAPLADI

Yaklaşık yirmi yıl boyunca insan eli değmeyen köyde, nemli iklimin de etkisiyle sarmaşıklar evlerin duvarlarını, çatılarını ve pencerelerini tamamen kapladı. Uzaktan bakıldığında binaların büyük bölümü yoğun yeşillik içinde kaybolurken, köy adeta ormanın bir parçası gibi görünüyor.

Houtouwan'ın dikkat çeken görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldıktan sonra bölge uluslararası ün kazandı. Artan ilgi üzerine yürüyüş parkurları ve seyir noktaları oluşturulurken, günümüzde ziyaretçiler güvenli güzergahlardan köyü gezebiliyor. Yapıların çökme riski nedeniyle evlerin içine girilmesine ise izin verilmiyor.

BUGÜN EN ÇOK FOTOĞRAFLANAN YERLERDEN BİRİ

Eskiden balıkçı tekneleriyle dolu olan Houtouwan, bugün fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Özellikle yaz aylarında yeşilin en yoğun halini alan köy, dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor.

Uzmanlara göre Houtouwan, yalnızca terk edilmiş bir yerleşim değil; doğanın insan yapıları üzerindeki etkisini gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak kabul ediliyor. Bir zamanlar yaşamın sürdüğü sokaklar bugün sessizliğe bürünmüş olsa da, sarmaşıklarla kaplanan evler sayesinde köy dünyanın en dikkat çekici "hayalet yerleşimleri" arasında gösterilmeye devam ediyor.